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Глава Молдавии поздравил Путина с началом нового срока на посту президента
Украина
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    Глава Молдавии поздравил Путина с началом нового срока на посту президента

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    Глава Молдавии поздравил Путина с началом нового срока на посту президента

    Кишинев, 7 мая. Глава Молдавии Игорь Додон поздравил президента России Владимира Путина с началом нового срока на посту президента.

    Додон поздравил Путина с официальным вступлением в должность президента России.

    «Вы стали символом возрождения и преобразования России, которая во многом благодаря вашим усилиям вернула себе статус одной из ведущих мировых держав», — говорится в послании лидера Молдавии.

    Он отметил, что два государства связывают вера, общие ценности, а также совместная борьба против захватчиков.

    «На протяжении более 26 лет Российская Федерация является главным стратегическим партнером Республики Молдова, — констатировал Додон. — Наш народ ценит дружбу с Россией и дорожит ею».

    Глава Молдавии поздравил Путина с началом нового срока на посту президента

    После церемонии инаугурации Путин будет находиться на посту президента России еще шесть лет — до мая 2024 года, передает «Свободная пресса».

    Автор: Катерина Тимошенская
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