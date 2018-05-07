Глава Молдавии поздравил Путина с началом нового срока на посту президента

Кишинев, 7 мая. Глава Молдавии Игорь Додон поздравил президента России Владимира Путина с началом нового срока на посту президента.

Додон поздравил Путина с официальным вступлением в должность президента России.

«Вы стали символом возрождения и преобразования России, которая во многом благодаря вашим усилиям вернула себе статус одной из ведущих мировых держав», — говорится в послании лидера Молдавии.

Он отметил, что два государства связывают вера, общие ценности, а также совместная борьба против захватчиков.

«На протяжении более 26 лет Российская Федерация является главным стратегическим партнером Республики Молдова, — констатировал Додон. — Наш народ ценит дружбу с Россией и дорожит ею».

После церемонии инаугурации Путин будет находиться на посту президента России еще шесть лет — до мая 2024 года, передает «Свободная пресса».