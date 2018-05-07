ФАН узнал о некоторых характеристиках лимузина для Путина

Москва, 7 мая. За несколько минут до инаугурации президент России Владимир Путин впервые сел в роскошный автомобиль представительского класса, на котором доехал из Первого корпуса Кремля, где находится его рабочий кабинет, до Большого кремлевского дворца, где проходила собственно церемония вступления в должность. У гостей торжества и телезрителей, наблюдавших за мероприятием в прямом телеэфире, возник вопрос — что это за машина?

Как стало известно Федеральному агентству новостей, это и есть тот самый лимузин марки Aurus, о котором так много говорили и гадали профессиональные автомобилисты, инженеры, журналисты и просто автолюбители, разработанный в рамках государственного проекта «Кортеж».

Вот лишь некоторые характеристики президентского лимузина.

Длина 6 метров 20 сантиметров, ширина — 2 метра ровно, высота — 1,695 метра, дорожный просвет — 20 сантиметров.

В лимузине установлен битурбинный двигатель объемом в 4,4 литра и мощностью в 598 лошадиных сил. Он разработан российскими инженерами Государственного научного центра Российской Федерации ФГУП «НАМИ» совместно со специалистами Porshe.

Все основные системы и детали — отечественного производства.

