Эксперты рассказали, как Россия может поднять экономику Мадагаскара

В конце 2017 года на Мадагаскаре начали активную работу над нефтяными месторождениями. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В настоящий момент этим занимаются OMNIS — Национальное управление шахт и стратегических отраслей промышленности — государственная компания, которая была создана в 1976 году. Именно к ней поступают все геологические и геофизические данные, которые необходимы для разработки нефтяных месторождений.

Хорошие перспективы

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что развитию Мадагаскара мешала политическая нестабильность, характерная для постколониальных стран. Но важное отличие страны от других африканских государств — это ее естественные границы как острова и вполне ясные основания для формирования единой общности из конгломерата племен, культур и религий, что является условием для будущей стабильности.

«Сейчас основной доход Мадагаскару приносят туризм, легкая промышленность и сельское хозяйство. Другие отрасли еще не так значимы, несмотря на выгодное географическое положение и наличие природных ресурсов. Поэтому у Мадагаскара имеются хорошие перспективы», — пояснил Сергей Простаков.

Наша страна, по словам эксперта, имеет огромный опыт работы с африканскими странами, сеть давно налаженных контактов и требуемые для работы в специфических и сложных условиях компетенции. Кроме того, в России имеются большие научно-технические и производственные ресурсы в нефтяной сфере, которые могут быть задействованы при работе в Африке.

«Нефть продолжает оставаться стратегическим ресурсом, и участие в проектах по всему миру для российских корпораций стало вполне обычной практикой. В этом смысле отечественный бизнес вполне соответствует глобальному статусу страны, а свой статус многим компаниям сохранять и увеличивать можно только постоянно развиваясь, в том числе и на новых рынках», — добавил Сергей Простаков.

Эксперт подчеркнул, Мадагаскар — новая с точки зрения тесного взаимодействия с Россией страна. Но отечественная нефтедобывающая промышленность и система образования вполне готовы уже сейчас проводить обучение кадров, изучать специфику местной ситуации для решения имеющихся проблем.

«Поэтому такое взаимодействие выглядит обоюдно выгодным. Мадагаскар может получить технологии и идеи для своей промышленности, а российская сторона будет кроме вероятной экономической выгоды иметь возможность применять свои наработки в новых условиях. Они могут быть полезными для многих схожих регионов, а экономическое сотрудничество несомненным образом обогатит и укрепит связи двух стран», — заключил Сергей Простаков.

Опыт России

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН заметил, что Россия имеет по-настоящему уникальный опыт освоения нефтяных месторождений. За это говорит хотя бы тот факт, что большинство месторождения в России осваивалось за полярным кругом, в условиях вечной мерзлоты и продолжающейся полгода ночи.

«Причем это была не та нефть, что лежит буквально на поверхности в Саудовской Аравии. Это была нефть не самого лучшего качества, которую еще надо было переработать, находящаяся на большой глубине. Если говорить о нынешнем времени, то наши нефтяные компании тоже редко работают на старых месторождениях, но наоборот, постоянно осваивают новые. Причем в самых различных условиях. Российские нефтяники сегодня работают и в условиях Крайнего Севера, и в тропиках Вьетнама. Им по плечу освоение сланцевых залежей и строительство морских платформ.