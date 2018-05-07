Названы сроки приема коммерческих заказов на «президентские» «Кортежи»

Москва, 7 мая. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о сроках приема коммерческих заказов на автомобили «Кортеж». По его словам, уже в начале сентября он будет открыт.

Как сообщил глава Минпромторга в интервью журналистам, «первые заказы на разные версии автомобиля [«Кортеж»] — и седанов, и лимузинов» будут приниматься с конца августа — начала сентября.

Говоря о возможности ограничений по поставке таких автомобилей, Мантуров отметил, что их не будет. Министр заключил, что от бюджетов соответствующих органов власти будет зависеть то, будут ли «пересаживать» на эти автомобили чиновников, передает ТАСС.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что новый лимузин проекта «Кортеж», который изготавливают для президента РФ Владимира Путина, получит сверхпрочные бронированные стекла, сделанные в городе Гусь-Хрустальный.