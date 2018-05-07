Уехавший в Россию экс-депутат Рады попросил вернуть Донбасс на Украину

Москва, 7 мая. Покинувший Украину бывший депутат от фракции Партии регионов Николай Левченко опубликовал открытое письмо, попросив от России прекратить поддержку ДНР и ЛНР. Разразиться таким внезапным обращением беглому политику не помешало то, что Москва неоднократно заявляла, что не является участницей конфликта в Донбассе.

Тем не менее, Левченко заявил, что якобы из-за поддержки Россией народных республик в регионе усугубляется кризис, происходят «этнические чистки», разрушается промышленность, а миграция населения приобретает массовый характер. То есть повинны в этом вовсе не продолжающие обстрелы мирного населения со стороны киевских силовиков.

Кроме того, Левченко утверждает, что возвращение ДНР и ЛНР в правовое поле Украины будет способствовать общему оздоровлению ситуации в стране.

Открытое письмо экс-регионала вызвало бурную реакцию среди пользователей соцсетей. Многие обвинили его в двойных стандартах.

«Россия не является стороной конфликта по Минским соглашениям, может, Порошенко написать??? И потом тех, кто живет в республиках надо спросить, они то что хотят», — заметила Виктория Кузнецова.

Александр Кондрусик предположил, что Левченко просто «очень сильно хочется вернуться во власть». Однако некоторые тут же поумерили пыл экс-депутата. «Нету у тебя Родины, Коля. Как и у бывшего шефа твоего. Отдыхайте, вы давно политические трупы», — написал, в частности, Владислав Бердичевский.

А журналист Денис Казанский признался, что пока читал письмо Левченко, «утирал слезы». «Тяжело сидеть на двух стульях. Раньше нужно было думать, когда натравливали жителей Донбасса на жителей Галичины. Одних простых граждан на других. Когда разжигали ненависть, нанимали титушек, чтобы избивать людей. А теперь поздно. Фарш невозможно провернуть назад», — подчеркнул он.

Политолог Владимир Марков в свою очередь с иронией заметил: «Вас активно поддерживают здесь бандеровцы всех мастей. Значит, вы на не правильном пути». А Kseniya Denisova указала на «недальнозоркость» Левченко.