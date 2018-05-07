Сатановский призвал отвлечь США от антироссийских игр локальной «головной болью»

Москва, 7 мая. России пора начать создавать США локальные «головные боли», чтобы у заокеанских «партнеров» не осталось времени на антироссийские игры. Таким мнением поделился политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Он напомнил, что в ходе холодной войны Москва и Вашингтон регулярно создавали друг другу «небольшие головные боли» в таких регионах, как Африка и Латинская Америка — в том числе в Анголе, Мозамбике, Никарагуа, Сальвадоре и на Кубе. Сатановский посетовал, что сейчас Россия за США пытается «устаканить» ситуацию в Сирии.

«Сегодня мы никакую головную боль американцам не создаем. Пытаемся за них что-то устаканить в Сирии. Потому что итог того, что они делали в Сирии и Ираке с «Исламским государством»11 и «Аль-Каидой»1 (террористические организации, запрещенные на территории РФ — прим. ФАН), обескураживающий. Боевики, которые вышли из Ракки и Мосула, опять воюют – а где же эти американцы, что два города «размочили?» – задался вопросом эксперт, выступая на канале«Россия 1».

Сатановский также напомнил про все более и более агрессивную политику США в Восточной Европе и постоянное наращивание наступательных вооружений НАТО у границ РФ.

Напомним, ранее, комментируя ситуацию в Армении, Сатановский отметил, что задача Вашингтона в этой республике вполне ясна — США пытаются «уничтожить базу в Гюмри и все, что связано с Россией».

1 Организация запрещена на территории РФ.