Сотрудники ФСБ нашли четыре БТР и крупную партию оружия у самарского бизнесмена

Самара, 7 мая. Сотрудники Федеральной службы безопасности нашли 52 единицы огнестрельного оружия, 35,7 тыс. патронов и четыре бронетранспортера (БТР) в ангаре в Самарской области, владельцем которого является местный бизнесмен. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Отмечается, что у владельца есть документы на изъятое оружие, правда, оно было оформлено как коллекционное. В настоящее время изъятое оружие отправлено на экспертизу.

«Уже выяснилось, что карабин «Сайга» был переделан для стрельбы очередями, что незаконно», — рассказал представитель УФСБ.

В региональном ведомстве также добавили, что в ангаре находился бортовой УАЗ, в кузове которого был вмонтирован сейф для перевозки крупных партий оружия, сообщает «ФедералПресс».

По предварительным данным, бизнесмен мог массово переделывать коллекционное оружие в оружие для стрельбы очередями.

В настоящее время все материалы переданы в полицию для решения вопроса о возбуждении дела.