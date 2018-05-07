Инаугурация Путина 2018: как проходила, главные события, присяга и обращение президента, салют, парад Президентского полка

7 мая 2018 года с торжественной инаугурации начался четвертый срок президентства Владимира Путина. Официальная церемония вступления Путина в должность президента России прошла в Москве, в Большом кремлевском дворце, завершившись парадом Президентского полка на Соборной площади Кремля.

Кто присутствовал на инаугурации

К зале Кремлевского дворца собралось около трех с половиной тысяч человек — члены правительства РФ, депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации, судьи Конституционного суда, представители всех конфессий, общественные деятели и деятели культуры. Еще около полутора тысяч гостей присутствовали на Соборной площади Кремля, в том числе молодые волонтеры и активисты, участвовавшие в избирательной кампании Владимира Путина.

Красная дорожка в Георгиевском зале Кремля, по которой пойдет Путин pic.twitter.com/fEbTngxRbO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 7, 2018

В ожидании президента

Церемония инаугурации началась с торжественного внесения в Андреевский зал Кремлевского дворца государственного флага России и президентского штандарта, а также Конституции Российской Федерации и Знака президента РФ. Затем на сцену поднялись спикеры Совета Федерации Валентина Матвиенко и Госдумы Вячеслав Володин, а также председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

Путин идет на инаугурацию

Одновременно с этим Владимир Путин вышел из своего рабочего кабинета в Кремле и на отечественном автомобиле, разработанном в рамках проекта «Кортеж», прибыл к зданию Кремлевского дворца. У входа во дворец президента приветствовал комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников. Под бой кремлевских курантов Путин пересек Георгиевский и Александровский залы, вошел в инаугурационный Андреевский зал и поднялся на трибуну.

Владимир Путин поехал на церемонию инаугурации на «Кортеже»: У России появился свой президентский лимузин pic.twitter.com/TIU01Al4l5 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 7, 2018

Присяга президента

Вступая в должность президента, Владимир Путин положил руку на текст конституции РФ и принес присягу на верность народу России.

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет, независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — заявил Владимир Путин.

Владимир Путин принес президентскую присягу на Конституции России pic.twitter.com/TlOh01GA61 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 7, 2018

После этого председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность президента.

Затем прозвучал гимн России, который пели все присутствовавшие в зале.

Обращение к россиянам

После принесения присяги президент России Владимир Путин выступил с инаугурационной речью, обращенной ко всем гражданам страны. Он отметил, что осознает колоссальную ответственность перед народом и Россией, и пообещал сделать все для мирного и процветающего будущего нашей страны.

«Россия будет могущественной, а люди будут жить лучше, — подчеркнул президент. — Как глава государства я сделаю все, чтобы приумножить силу процветания и славу России, чтобы оправдать запросы общества и надежды граждан».

Путин также поблагодарил россиян за поддержку на выборах.

После этого прогремел артиллерийский салют в знак того, что президент России также является верховным главнокомандующим, и прозвучала ода «Славься».

Парад Президентского полка

После присяги и обращения к россиянам Владимир Путин принял парад Президентского полка на Соборной площади Кремля.

Завершилась церемония инаугурации общением Владимира Путина с волонтерами и активистами, участвовавшими в его избирательной кампании. Президент сфотографировался со своими молодыми сторонниками и неформально пообщался с ними.

Напомним, выборы президента России состоялись 18 марта. Владимир Путин одержал победу в первом туре, за него проголосовали 76,69% россиян, пришедших на избирательные участки. По данным ЦИК за Путина проголосовали более 56,4 миллиона человек, что при явке в 67,54% показывает, что действующий президент пользуется поддержкой абсолютного числа россиян. Согласно опросам, главным достижением Владимира Путина россияне считают возвращение России статуса великой державы.