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Инаугурация Путина 2018: как проходила, главные события, присяга и обращение президента, салют, парад Президентского полка
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    Инаугурация Путина 2018: как проходила, главные события, присяга и обращение президента, салют, парад Президентского полка

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    Инаугурация Путина 2018: как проходила, главные события, присяга и обращение президента, салют, парад Президентского полка

    7 мая 2018 года с торжественной инаугурации начался четвертый срок президентства Владимира Путина. Официальная церемония вступления Путина в должность президента России прошла в Москве, в Большом кремлевском дворце, завершившись парадом Президентского полка на Соборной площади Кремля.

    Кто присутствовал на инаугурации

    К зале Кремлевского дворца собралось около трех с половиной тысяч человек — члены правительства РФ, депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации, судьи Конституционного суда, представители всех конфессий, общественные деятели и деятели культуры. Еще около полутора тысяч гостей присутствовали на Соборной площади Кремля, в том числе молодые волонтеры и активисты, участвовавшие в избирательной кампании Владимира Путина.

    В ожидании президента

    Церемония инаугурации началась с торжественного внесения в Андреевский зал Кремлевского дворца государственного флага России и президентского штандарта, а также Конституции Российской Федерации и Знака президента РФ. Затем на сцену поднялись спикеры Совета Федерации Валентина Матвиенко и Госдумы Вячеслав Володин, а также председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

    Инаугурация Путина 2018: как проходила, главные события, присяга и обращение президента, салют, парад Президентского полка

    Путин идет на инаугурацию

    Одновременно с этим Владимир Путин вышел из своего рабочего кабинета в Кремле и на отечественном автомобиле, разработанном в рамках проекта «Кортеж», прибыл к зданию Кремлевского дворца. У входа во дворец президента приветствовал комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников. Под бой кремлевских курантов Путин пересек Георгиевский и Александровский залы, вошел в инаугурационный Андреевский зал и поднялся на трибуну.

    Присяга президента

    Вступая в должность президента, Владимир Путин положил руку на текст конституции РФ и принес присягу на верность народу России.

    «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет, независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — заявил Владимир Путин.

    После этого председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность президента.

    Затем прозвучал гимн России, который пели все присутствовавшие в зале.

    Обращение к россиянам

    После принесения присяги президент России Владимир Путин выступил с инаугурационной речью, обращенной ко всем гражданам страны. Он отметил, что осознает колоссальную ответственность перед народом и Россией, и пообещал сделать все для мирного и процветающего будущего нашей страны.

    «Россия будет могущественной, а люди будут жить лучше, — подчеркнул президент. — Как глава государства я сделаю все, чтобы приумножить силу процветания и славу России, чтобы оправдать запросы общества и надежды граждан».

    Путин также поблагодарил россиян за поддержку на выборах.

    После этого прогремел артиллерийский салют в знак того, что президент России также является верховным главнокомандующим, и прозвучала ода «Славься».

    Главным достижением Владимира Путина россияне считают возвращение России статуса великой державы

    Парад Президентского полка

    После присяги и обращения к россиянам Владимир Путин принял парад Президентского полка на Соборной площади Кремля.

    Завершилась церемония инаугурации общением Владимира Путина с волонтерами и активистами, участвовавшими в его избирательной кампании. Президент сфотографировался со своими молодыми сторонниками и неформально пообщался с ними.

    Инаугурация Путина 2018: как проходила, главные события, присяга и обращение президента, салют, парад Президентского полка

    Напомним, выборы президента России состоялись 18 марта. Владимир Путин одержал победу в первом туре, за него проголосовали 76,69% россиян, пришедших на избирательные участки. По данным ЦИК за Путина проголосовали более 56,4 миллиона человек, что при явке в 67,54% показывает, что действующий президент пользуется поддержкой абсолютного числа россиян. Согласно опросам, главным достижением Владимира Путина россияне считают возвращение России статуса великой державы.

    Автор: Алексей Громов
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