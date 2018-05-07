Минобороны РФ показало на видео возможности роботизированного комплекса «Уран-6»

Москва, 7 мая. Роботизированный комплекс «Уран-6» будет впервые представлен в парадной колонне вооружения и техники на Красной площади в День Победы. Министерство обороны России на своей странице в социальной сети Facebook опубликовало видео, на котором показаны возможности данного комплекса.

Продолжительность видеоролика составляет 47 секунд. В видеофрагменте продемонстрировано, как работает комплекс в различных условиях.

Как сообщается в ведомстве, уникальность «Урана-6» заключается в его способности разрушать обнаруженное на местности взрывное устройство или подводить его к подрыву. Отмечается, что оператор может управлять комплексом, находясь на расстоянии до одного километра, и это способно обеспечивать полную безопасность личного состава.

«Уран-6» оборудован четырьмя видеокамерами, обеспечивающими круговой обзор. Данный роботизированный комплекс в состоянии обнаружить, идентифицировать и по команде уничтожить любой взрывоопасный предмет. Он может оснащаться пятью различными сменными инструментами: бойковым, катковым и фрезерным тралами, а также бульдозерным отвалом и механическим схватом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если робот-сапер будет двигаться по ровной местности, то он может производить разминирование со скоростью до трех километров в час.