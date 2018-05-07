7 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Крымский мост – удар для ненавистников России

Алексей Пушков объяснил, зачем США хотят развязать войну в Иране Эммануэль Макрон заявил, что выход США из ядерного соглашения с Ираном может привести к войне. На слова президента Франции отреагировал член Совета Федерации России Алексей Пушков. Он считает, что Вашингтон добивается именного этого. Ведь Соединенные штаты, по мнению Пушкова, рассматривают войну, как способ смены режима в Иране.

ДНР ожидает почти 300 тонн гуманитарной помощи из России В Донецкой Народной Республике завтра ждут прибытия конвоя с гуманитарной помощью из России. Об этом сообщили представители пресс-службы МЧС ДНР, отметив, что вес «посылки» составит почти 300 тонн. Россия отправляет в ДНР продуктовые наборы для детей, медицинские препараты, а также учебную литературу. Добавим, ранее сообщалось, что за сутки военнослужащие ВСУ более тридцати раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

Крымский мост стал ударом для украинских ненавистников России Крымский мост, построенный Россией с опережением графика, стал настоящим «ударом» для ненавистников нашей страны. Такое заявление сделал киевский журналист Денис Казанский, отметив, что теперь Украине придется приспосабливаться к новым условиям. Ведь главной угрозой, киевские пропагандисты считают то, что после постройки сооружения «Москва стала единолично контролировать выход из Азовского моря», несмотря на то, что изначально возведение переправы через Керченский пролив на Украине называли «невозможным». По мнению Казанского, высоту Крымского моста «специально занизили, чтобы нанести удар по украинским морским портам» и поделать с этим Украина ничего не сможет.