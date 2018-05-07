Путин может вывести Европу из игры: во Франции призвали послать России «правильные» сигналы

Москва, 7 мая. Европа должна перестать видеть в российском лидере Владимире Путине карикатурного диктатора, понять, что его поддерживает большинство граждан страны, и начать подавать Москве «правильные» сигналы. Об этом пишет в Le Figaro председатель Французской академии Эллен Каррер-Д’Анкосс.

7 мая Путин вступил в должность президента России. Для тех, кто «предпочитает карикатуры размышлению», это выглядит «триумфом диктатора», который якобы несет угрозу для соседних стран и всего мира, заявил эксперт. На самом же деле Путин обязан широкой поддержке россиян политической стабильностью, которую он вернул России, отмечает Каррер-Д’Анкосс. Его главную заслугу граждане видят в том, что он вернул РФ статус великой державы.

В ходе своего последнего послания Федеральному собранию Путин посвятил отдельную часть вопросам национальной безопасности. По мнению эксперта, это ставит Европу перед выбором — продолжать ли следовать антироссийской линии США, которая дорого им обходится ей, прежде всего, экономически.

Россия на данный момент тесно сотрудничает с Китаем и развивает свои отношения с другими азиатскими странами. И, если Путин отдаст предпочтение Азии, то может вывести из игры Европу, которая потеряет важную часть самой себя и окажется изолирована от Азии — «современного центра большой международной игры», считает Каррер-Д’Анкосс.

«Будем надеяться, что программа, к выполнению которой Владимир Путин приступит после 7 мая, поможет примирить Россию и Европу. Но его выбор зависит и от сигналов, которые пошлют ему европейцы», — цитирует эксперта ИноТВ.

Напомним, в ходе инаугурации Владимир Путин пообещал приумножить силу и процветание России, чтобы оправдать запросы и надежды граждан. «Убежден, что и сегодня мы добьемся прорыва, ведь мы — одна мощная команда, которой по плечу любые, даже самые сложные задачи… Мы обязательно добьемся успеха! Верю, так и будет! Сделаю для этого все, что в моих силах!» — цитирует президента «Свободная пресса».