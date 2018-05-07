Пермский хоккейный клуб «Молот-Прикамье» ищет деньги на следующий сезон

Пермь, 7 мая. Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» уменьшил затраты «по всем направлениям», руководство пермского клуба находится в поисках средств на будущий сезон. Об этом в понедельник рассказала финансовый директор Светлана Перминова.

В минувшем сезоне пермяки смогли сэкономить 16 млн рублей, в том числе благодаря отказу от чартерных полетов и небольшим заработным платам.

«Думаю, если бы кому-то пришло в голову применить к нашей деятельности функционально-стоимостной анализ, мы были бы на высоте», — отметила Перминова.

Она добавила, что на данном этапе есть проблемы с поиском денежных средств от спонсоров. Отмечается, что ситуация усугубилась еще из-за изменений правил, согласно которым команда должна подать заявку на следующий сезон.

Клубы заставили прикладывать к документам спонсорские соглашения, а ранее обходились гарантийным письмом, сообщает «URA.RU».

Финансовый директор предположила, что это сделано для того, чтобы клубы, участвующие в чемпионате, документами подтверждали свои денежные возможности и не снимались в разгар чемпионата.