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Путин после инаугурации пожал руки экс-канцлеру ФРГ, Медведеву и главе РПЦ
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    Путин после инаугурации пожал руки экс-канцлеру ФРГ, Медведеву и главе РПЦ

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    Путин после инаугурации пожал руки экс-канцлеру ФРГ, Медведеву и главе РПЦ

    Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин после инаугурации поприветствовал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, премьер-министра страны Дмитрия Медведева и главу РПЦ патриарха Кирилла.

    7 мая в Большом Кремлевском дворце прошла церемония инаугурации президента России. Путин принес присягу и вступил в должность президента России.

    После выступления с речью, которая длилась около 12 минут, глава страны поприветствовал трех человек рукопожатиями. Ими оказались Шредер, Медведев и патриарх Кирилл.

    Путин после инаугурации пожал руки экс-канцлеру ФРГ, Медведеву и главе РПЦ

    После этого российский лидер поблагодарил всех и удалился.

    Ранее появились кадры из рабочего кабинета Путина перед церемонией инаугурации. Их показали на телевидении.

    Автор: Катерина Тимошенская
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