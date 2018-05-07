Путин после инаугурации пожал руки экс-канцлеру ФРГ, Медведеву и главе РПЦ

Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин после инаугурации поприветствовал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, премьер-министра страны Дмитрия Медведева и главу РПЦ патриарха Кирилла.

7 мая в Большом Кремлевском дворце прошла церемония инаугурации президента России. Путин принес присягу и вступил в должность президента России.

После выступления с речью, которая длилась около 12 минут, глава страны поприветствовал трех человек рукопожатиями. Ими оказались Шредер, Медведев и патриарх Кирилл.

После этого российский лидер поблагодарил всех и удалился.

Ранее появились кадры из рабочего кабинета Путина перед церемонией инаугурации. Их показали на телевидении.