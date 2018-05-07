Пресечь в зародыше: в Крыму объяснили важность учений по борьбе с угрозами в Азовском море

В Крыму в Азовском море пройдут учения по борьбе с угрозами, в частности, по противодействию захвату рыболовецких судов, освобождению судна с заложниками и нейтрализации условных пиратов или террористов.

Крымский политолог Владимир Джаралла в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей приветствовал учения и отметил, что они отразятся на действиях Украины, которая ранее незаконно захватила российское судно «Норд».

«Хотелось бы, конечно, поумничать и сказать, что подобные учения необходимо было проводить и раньше, но, к сожалению, так сложилось, что российская сторона относилась намного более доброжелательно к украинским военным и спецслужбам, чем они того заслуживали. Лучше поздно, чем никогда. Вне всякого сомнения, подобное мероприятие поможет нормализовать ситуацию в районе морской границы. Хотя мы и понимаем, что при этом повышается вероятность силовых столкновений между двумя странами, но нужно понимать, что вина за это будет полностью лежать на украинской стороне, в этом никогда не было и нет никаких сомнений», — подчеркнул политический аналитик.

Будет ли Украина и в дальнейшем осуществлять провокации по отношению к российским судам, это, говорит политолог, будет зависеть исключительно от возможностей Киева действовать против РФ.

«В том случае, если военные возможности России, как и сейчас, будут превосходить возможности Украины, то, естественно, провокации будут недопустимы. Нужно понимать несколько моментов. Разумеется, с технической точки зрения у Украины есть устаревшие суда, которые не представляют из себя ничего особенного, однако украинская сторона является своего рода полигоном для американских инструкторов. Напомню, некоторое время назад с украинской стороны раздавался большой шум по поводу того, что в отсутствии большого флота нет ничего страшного, ведь вместо него Украина может использовать «москитный флот». Возникла своего рода смешная ситуация, но на самом деле все гораздо серьезнее», — продолжает собеседник агентства.

Эти разговоры возникли именно тогда, указывает Владимир Джаралла, когда американцы закончили строительство военной базы в Херсоне. Эта база является элементом модульной системы, в любой момент она может быть развернута до более крупного военного объекта и сможет выполнять более серьезные и сложные задачи.

«Сразу после этого украинские катера начали регулярно пересекать морскую границу России, приближаясь, например, к платформам по добыче нефти. Это было сделано специально для того, чтобы пронаблюдать реакцию российской стороны. За этими действиями Украины стоят американцы, которые отрабатывают определенную тактику. Так как большие военные корабли находятся под полным контролем РФ, то необходимо было проверить, как российская оборона может справляться с маленькими судами.