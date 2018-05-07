Правящая партия Армении пообещала поддержку лидеру оппозиции Пашиняну

Ереван, 7 мая. Заместитель председателя правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян сообщил корреспондентам Федерального агентства новостей, что правящая партия страны поддержит выдвижение Никола Пашиняна на пост премьер-министра.

«Такое решение приняло руководство партии, — подчеркнул Ашотян, — поскольку в Республиканской партии ставят превыше всего интересы национальной безопасности. В первую очередь мы хотели бы избежать социальных столкновений».

При этом зампред подчеркнул, что партия поддержит Пашиняна не в полном составе.

«Конкретная арифметика — будут это шесть, десять или 15 голосов, будет зависть от текущей ситуации в парламенте, — подчеркнул зампред правящей партии в армянском парламенте. — Необходимый минимум голос Никола Пашинян наберет».

Напомним, ранее премьер-министр Армении Серж Саргсян объявил о своем уходе в отставку после многотысячных митингов протеста, которые грозили перерасти в бунты. Саргсян подчеркнул, что в данной ситуации у него есть «несколько вариантов» — подразумевая, вероятно, силовое подавление митингов — однако он «не готов на них пойти».