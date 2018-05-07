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Правящая партия Армении пообещала поддержку лидеру оппозиции Пашиняну
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    Правящая партия Армении пообещала поддержку лидеру оппозиции Пашиняну

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    Правящая партия Армении пообещала поддержку лидеру оппозиции Пашиняну

    Ереван, 7 мая. Заместитель председателя правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян сообщил корреспондентам Федерального агентства новостей, что правящая партия страны поддержит выдвижение Никола Пашиняна на пост премьер-министра. 

    «Такое решение приняло руководство партии, — подчеркнул Ашотян, — поскольку в Республиканской партии ставят превыше всего интересы национальной безопасности. В первую очередь мы хотели бы избежать социальных столкновений». 

    При этом зампред подчеркнул, что партия поддержит Пашиняна не в полном составе.

    «Конкретная арифметика — будут это шесть, десять или 15 голосов, будет зависть от текущей ситуации в парламенте, — подчеркнул зампред правящей партии в армянском парламенте. — Необходимый минимум голос Никола Пашинян наберет».

    Правящая партия Армении пообещала поддержку лидеру оппозиции Пашиняну

    Напомним, ранее премьер-министр Армении Серж Саргсян объявил о своем уходе в отставку после многотысячных митингов протеста, которые грозили перерасти в бунты. Саргсян подчеркнул, что в данной ситуации у него есть «несколько вариантов» — подразумевая, вероятно, силовое подавление митингов — однако он «не готов на них пойти».

    Автор: Андрей Рост; Василий Иваненко; специально для ФАН из Еревана
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