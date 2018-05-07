Путин утвердил основы госполитики в сфере промышленной безопасности до 2025 года

Москва, 7 мая. Утверждены основы государственной политики России в области промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. Соответствующий указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, подписал президент РФ Владимир Путин.

«Утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», — говорится в сообщении.

Согласно опубликованным данным, правительство должно утвердить план мероприятий по реализации Основ госполитики в области промышленной безопасности. Члены кабмина должны это реализовать в течение трех месяцев. Кроме этого российское правительство должно предоставлять главе государства доклад о состоянии промышленной безопасности РФ и мерах по ее укреплению ежегодно.

Путин подписал указ 6 мая. Документ вступил в силу со дня его подписания.