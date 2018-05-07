В Кургане к 9 Мая появились баннеры с орфографическими ошибками

Курган, 7 мая. На зданиях в Кургане вывесили баннеры, посвященные Дню Победы, с орфографическими ошибками. Об этом рассказали пользователи в социальной сети «ВКонтакте». Местные жители обратили внимание на баннеры, посвященные победе над фашистами в Великой Отечественной войне.

Как пишет «ФедералПресс», баннеры были напечатаны с ошибками. Их вывесили на зданиях кинотеатра «Россия» и главпочтамта. На одном из них написано «Оборонна Севостополя», на другом – «Защитники Бресткой крепости».

Как пишет URA.ru, в администрации города заявили, что Департамент социальной политики администрации города Кургана не заказывал данные баннеры. По данным издания «Ридус», их изготовило рекламное агентство «Контур» на безвозмездной основе для украшения города ко Дню Победы.