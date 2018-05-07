Сирия: российские наблюдатели зафиксировали девять нарушений режима тишины в Алеппо и Латакии

Москва, 7 мая. Российские наблюдатели зафиксировали в Сирии девять нарушений режима прекращения огня за сутки, сообщили в министерстве обороны России.

В Минобороны РФ рассказали о текущей ситуации в Сирии. Отмечается, что в зонах деэскалации она оценивается как стабильная.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – шесть, Латакия – три», — говорится в информационном бюллетене военного ведомства.

Турецкие наблюдатели зафиксировали три нарушения, которые, по их данным, произошли в Хаме, Идлибе и Деръа.

Ранее Минобороны России продемонстрировало возможности боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», пишет Ura.Ru.