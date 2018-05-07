Актер Стивен Сигал посетил инаугурацию президента России

Москва, 7 мая. Голливудский актер и кинопродюсер Стивен Сигал вместе с супругой побывал на инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина.

Известный актер, который получил российское гражданство в 2016 году, прибыл на торжественную церемонию вместе с супругой.

Во время инаугурации Путин назвал смыслом своей жизни сделать все для мирного и процветающего будущего России.

Глава российского государства Владимир Путин переизбран российскими гражданами на пост лидера страны по результатам мартовских выборов президента РФ.

Как сообщал «ФедералПресс», ранее Путин принес присягу и в четвертый раз вступил в должность президента страны.