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Актер Стивен Сигал посетил инаугурацию президента России
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Инаугурация Путина 2018: как проходила, главные события, присяга и обращение президента, салют, парад Президентского полка
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    Актер Стивен Сигал посетил инаугурацию президента России

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    Актер Стивен Сигал посетил инаугурацию президента России

    Москва, 7 мая. Голливудский актер и кинопродюсер Стивен Сигал вместе с супругой побывал на инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина.

    Известный актер, который получил российское гражданство в 2016 году, прибыл на торжественную церемонию вместе с супругой.

    Во время инаугурации Путин назвал смыслом своей жизни сделать все для мирного и процветающего будущего России.

    Глава российского государства Владимир Путин переизбран российскими гражданами на пост лидера страны по результатам мартовских выборов президента РФ.

    Как сообщал «ФедералПресс», ранее Путин принес присягу и в четвертый раз вступил в должность президента страны.

    Автор: Дана Балан
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