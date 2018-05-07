Актер Стивен Сигал посетил инаугурацию президента России
Москва, 7 мая. Голливудский актер и кинопродюсер Стивен Сигал вместе с супругой побывал на инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина.
Меньше часа до инаугурации https://t.co/xS8LeSKG4d pic.twitter.com/4PQ4HhL5Ni— Александр Коц (@sashakots) May 7, 2018
Известный актер, который получил российское гражданство в 2016 году, прибыл на торжественную церемонию вместе с супругой.
Во время инаугурации Путин назвал смыслом своей жизни сделать все для мирного и процветающего будущего России.
Глава российского государства Владимир Путин переизбран российскими гражданами на пост лидера страны по результатам мартовских выборов президента РФ.
Как сообщал «ФедералПресс», ранее Путин принес присягу и в четвертый раз вступил в должность президента страны.