Меню
Россия
Путин назвал поддержку россиян надежной моральной опорой
Россия
Инаугурация Путина 2018: как проходила, главные события, присяга и обращение президента, салют, парад Президентского полка
Следующая новость
Загрузка...

    Путин назвал поддержку россиян надежной моральной опорой

      /  Обновлено: 
    32

    Путин назвал поддержку россиян надежной моральной опорой

    Москва, 7 мая. Вступая в должность президента РФ в ходе торжественной церемонии инаугурации президент Владимир Путин обратился к гражданам России со словами благодарности за народную поддержку, проявленную в ходе прошедших в марте президентских выборов.

    Напомним, шедший на выборы-2018 в качестве самовыдвиженца Владимир Путин набрал в ходе голосования 76,69% голосов избирателей — за него проголосовали более 53 миллионов россиян.

    Путин назвал поддержку со стороны населения России своим «огромным политическим капиталом и надежной моральной опорой».

    «От всего сердца благодарю граждан России за вашу сплоченность, за веру в то, что мы можем многое изменить к лучшему. И еще раз хочу сказать спасибо. Спасибо за тот уровень искренней поддержки, которую вы, граждане России, оказали мне на выборах президента нашей страны, — объявил президент. — В этой поддержке вера и надежда на то, что Россия и дальше будет укреплять свое могущество, а люди будут жить лучше».

    Напомним, сегодня в Кремле состоялась инаугурация Владимира Путина в должность президента Российской Федерации на четвертый в его карьере срок.

    Путин назвал поддержку россиян надежной моральной опорой

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.