Путин назвал поддержку россиян надежной моральной опорой

Москва, 7 мая. Вступая в должность президента РФ в ходе торжественной церемонии инаугурации президент Владимир Путин обратился к гражданам России со словами благодарности за народную поддержку, проявленную в ходе прошедших в марте президентских выборов.

Напомним, шедший на выборы-2018 в качестве самовыдвиженца Владимир Путин набрал в ходе голосования 76,69% голосов избирателей — за него проголосовали более 53 миллионов россиян.

Путин назвал поддержку со стороны населения России своим «огромным политическим капиталом и надежной моральной опорой».

«От всего сердца благодарю граждан России за вашу сплоченность, за веру в то, что мы можем многое изменить к лучшему. И еще раз хочу сказать спасибо. Спасибо за тот уровень искренней поддержки, которую вы, граждане России, оказали мне на выборах президента нашей страны, — объявил президент. — В этой поддержке вера и надежда на то, что Россия и дальше будет укреплять свое могущество, а люди будут жить лучше».

Напомним, сегодня в Кремле состоялась инаугурация Владимира Путина в должность президента Российской Федерации на четвертый в его карьере срок.