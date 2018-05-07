Сирия сегодня: боевики обстреляли Алеппо, Париж больше не настаивает на уходе Асада

Сирия, 7 мая. Боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли Алеппо. В Париже больше не требуют ухода Башара Асада с поста президента Сирийской Арабской Республики (САР). Сирийская арабская армия (САА) разрезает кварталы Дамаска, которые контролируются боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Разделение ИГ1

САА скоро разрежет на две части подконтрольные террористам «Исламского государства» территории южных кварталов Дамаска. Об этом сообщил генерал сирийской армии Мэхсен Нафнуф.

«Еще вчера на месте штаба моей бригады находились позиции боевиков, за последние сутки мы продвинулись на 500 метров, с другой стороны наступает другая бригада нашей армии. Скоро мы встретимся, а значит, разрежем территорию, занимаемую боевиками «Исламского государства», на две части. А потом каждый котел будем дробить и уничтожать террористов», — отметил генерал.

Заметим, что вывод боевиков экстремистской группировки «Джейш аль-Ислам» и членов их семей из южных кварталов Дамаска, в том числе и из Мухайям эль-Ярмук, завершается. Вывод террористов проводится в рамках достигнутых ранее договоренностей с российским Центром по примирению враждующих сторон в САР. Боевики сдают оружие, покидают свои боевые позиции.

Париж уже не хочет

Власти Франции уже не требуют отставки президента САР Башара Асада, ключевой задачей должно стать искоренение терроризма в стране. Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявила посол Франции в России Сильви Берманн.

Отвечая на вопрос, каких целей Париж добивается в САР, глава дипломатического представительства сказала, что для Франции приоритетом является борьба с террористами. «Второй вопрос — это беженцы», — добавила она.

Она подчеркнула, что Париж предпочитает, чтобы сирийцы могли остаться в своей стране, что, по ее мнению, потребует серьезных политических решений.

«Нельзя, чтобы просто кому-то удалось отвоевать обратно у боевиков территорию страны, и Башар Асад остался, как и раньше, у власти», — сказала Берманн.

Более того, Берманн отметила, что требование Парижа о «безусловном уходе Башара Асада» снято с повестки. Франция оставляет за сирийским народом право выбора собственного будущего.

Обстрел Алеппо

Ракетному обстрелу боевиков подвергся жилой квартал Алеппо, погибла женщина, еще шесть человек, включая пятерых детей, получили осколочные ранения различной степени тяжести. Об этом РИА Новости рассказал главный врач больницы при государственном университете Алеппо Ибрагим Хадид.

«Снаряды разорвались в квартале «3000». В результате одного попадания ранения получила женщина и пятеро ее детей. От другого снаряда скончалась женщина. Все они поступили в нашу больницу. Есть тяжелые ранения», — рассказал Хадид.

Как ранее сообщала «Газета.ru», ВВС Ирака нанесли удар по позициям ИГ в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.