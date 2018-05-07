Медики Германии обратились к Меркель с просьбой о введении «налога на сахар»

Берлин, 7 мая. Медики Германии обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с открытым письмом о введении «налога на сахар».

Врачи предлагают комплексные законодательные меры, включая налоги и акцизы на продукты с высоким содержанием сахара и адресованную детям рекламу, проводя аналогии с ограничениями на употребление табачной продукции.

Правительство Германии пока не отреагировало на открытое письмо медиков, пишет Deutsche Welle. Развернулся спор среди представителей социал-демократов и членов кабинета партии о целесообразности введения ограничений. В то время, как эксперт по вопросам здравоохранения в парламентской фракции социал-демократов Забине Диттмар с уверенностью отмечает, что налог на сахар будет введен в ближайшие три года.

Ранее известно, что Foodwatch представила в Берлине исследование под названием Coca-Cola Report, в котором сообщает, что крупнейший производитель безалкогольных напитков из-за своей «безответственной маркетинговой и лоббистской деятельности несет решающую часть ответственности за эпидемию таких болезней, связанных с питанием как ожирение и диабет II типа».

В то же время компанией Foodwatch было предложено введение маркировки на уровне всего Евросоюза, где красным цветом обозначены продукты питания с чрезмерным содержанием сахара, жира и соли.

Активисты Германии предлагают следовать примеру других стран. Так, с 6 апреля в Великобритании и Ирландии начал действовать налог на сладкие газированные напитки, в которых содержание сахара превышает отметку 5 г на 100 мл. Было замечено снижение содержания сахара в продукции многими производителями во избежание налога. По данным Foodwatch, в Fanta Британии содержится 6,9 г сахара против 4,6, используемых ранее.

По аналогичному пути пошли и другие государства, в том числе Франция, Мексика и Чили, Португалия, Шри-Ланка и Вьетнам.

При том, экономисты и социологи сомневаются в действенности налога и других подобных мер.

Экономист Зильке Тиле из Института пищевой промышленности и потребление (IFE) при Кильском университете приводит налог на жирную пищу, введенный в Дании осенью 2011 года, в качестве примера неэффективного воздействия. Данный налог вызвал существенный рост цен, что привело к потреблению населением более дешевых и менее полезных продуктов. Как результат, к концу 2012 года налог отменили.

Тиле также считает нецелесообразным введение налога, так как под него попадают только продукты содержащие сахар, в то время как производители в последнее время чаще прибегают к использованию сахарозаменителя.

«Такой эффект нежелателен, ведь задача состоит в том, чтобы снизить спрос на сладкое вообще», — сообщает эксперт.

Ранее известно, что в учеными России был выпущен столовый заменитель сахара из беломорской ламинарии в целях снижения потребления сахара населением.