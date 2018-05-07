Опубликовано видео, как Путин отправился на инаугурацию из своего кабинета
Москва, 7 мая. Появились кадры из рабочего кабинета Владимира Путина перед церемонией инаугурации. Их показали на телевидении.
Глава государства находился в своем рабочем кабинете в Сенатском корпусе Кремля, когда поступил сигнал о готовности проведения инаугурации в Большом Кремлевском дворце. После этого Путин покинул рабочее место и направился в Андреевский зал для принесения присяги.
В ходе трансляции зрители могли увидеть, как президент идет по коридорам Кремля. Также была показана приемная главы государства.
Напомним, церемония инаугурации началась в Андреевском заде в 12.00 7 мая.
Владимир Путин выезжает на инаугурацию pic.twitter.com/f4WHZ6b1mF— Комсомольская правда (@kpru) May 7, 2018