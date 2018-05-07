Путин после инаугурации сделал общее фото с волонтерами в Кремле

Москва, 7 мая. Путин после церемонии инаугурации принял парад Кремлевского полка, а после пообщался с молодыми ребятами, работавшими волонтерами в его предвыборных штабах в разных регионах РФ.

Молодые люди радостно приветствовали главу государства, снимая его на камеры мобильных телефонов. Путин пожал руки волонтерам и поблагодарил их за работу и большую поддержку. Ребята в ответ громко благодарили президента за возможность самореализоваться и поучаствовать в таком важном для страны событии.

Кроме того, они предложили Путину сделать общее фото, он согласился, после чего направился на службу в Успенский собор. В это время молодые люди продолжали скандировать: «Поздравляем!».

Напомним, сегодня в Москве прошла инаугурация президента России. Владимир Путин вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок.