Берлин, 7 мая. Снятие взаимных санкций отвечает интересам и России, и Германии, заявила премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

Как пишет Die Welt, она уточнила, что отмену санкций с Россией поддерживают не только восточные немцы, но и большинство жителей всей Германии. Швезиг призвала снять ограничительные меры Европейского союза против России.

Она считает, что Брюссель и Москва должны сблизиться. Министр добавила, что Москва должна внести в налаживание отношений свой вклад. Швезиг констатировала: спустя четыре года после отмены санкций, они не достигли цели.

Напомним, в Мекленбурге — Передней Померании санкции в первую очередь затронули сельское хозяйство. По мнению министра, «крестьянам нельзя сказать, что ситуация улучшилась, так как они не могут продавать свой сыр».