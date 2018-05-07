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В Германии заявили, что отмену санкций против РФ поддерживают большинство немцев
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    В Германии заявили, что отмену санкций против РФ поддерживают большинство немцев

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    В Германии заявили, что отмену санкций против РФ поддерживают большинство немцев

    Берлин, 7 мая. Снятие взаимных санкций отвечает интересам и России, и Германии, заявила премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

    Как пишет Die Welt, она уточнила, что отмену санкций с Россией поддерживают не только восточные немцы, но и большинство жителей всей Германии. Швезиг призвала снять ограничительные меры Европейского союза против России.

    Она считает, что Брюссель и Москва должны сблизиться. Министр добавила, что Москва должна внести в налаживание отношений свой вклад. Швезиг констатировала: спустя четыре года после отмены санкций, они не достигли цели.

    Напомним, в Мекленбурге — Передней Померании санкции в первую очередь затронули сельское хозяйство. По мнению министра, «крестьянам нельзя сказать, что ситуация улучшилась, так как они не могут продавать свой сыр».

    В Германии заявили, что отмену санкций против РФ поддерживают большинство немцев

    Автор: Анна Иванова
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