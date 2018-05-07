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Правительство России ушло в отставку после инаугурации президента
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    Правительство России ушло в отставку после инаугурации президента

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    Правительство России ушло в отставку после инаугурации президента

    Москва, 7 мая. Правительство Российской Федерации ушло в отставку после инаугурации президента страны Владимира Путина.

    7 мая в Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация президента России. Путин принес присягу и вступил в должность руководителя страны на шесть лет.

    После инаугурации нового президента действующее правительство РФ, которым руководил премьер-министр страны Дмитрий Медведев, ушло в отставку. Это решение оформляется соответствующим распоряжением правительства РФ. После этого все члены кабмина становятся временно исполняющими обязанности до формирования нового состава правительства.

    Правительство России ушло в отставку после инаугурации президента

    Отмечается, что у нового президента есть две недели, чтобы предложить кандидатуру нового премьер-министра.

    Автор: Катерина Тимошенская
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