Ветераны Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей

Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате некоторым категориям граждан РФ в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Произвести в мае – июне 2018 года единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Согласно тексту указа, граждане России, постоянно проживающие на территории РФ, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики, которые являются инвалидами и участниками Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5 – ФЗ «О ветеранах», получат единовременные выплаты.

Путин поручил правительству России обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией данного указа.