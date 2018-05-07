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Путин принял парад Президентского полка на Соборной площади Кремля
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    Путин принял парад Президентского полка на Соборной площади Кремля

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    Путин принял парад Президентского полка на Соборной площади Кремля

    Москва, 7 мая. В рамках торжественной церемонии инаугурации президент Российской Федерации Владимир Путин принял сегодня в Кремле парад Президентского полка. Парад прошел на Соборной площади Кремля.

    Путин принял парад, выйдя на трибуну перед дворцом.

    «Здравствуйте, товарищи! — обратился к президентскому полку Путин, после чего выслушал ответное приветствие. — Поздравляю с 82-й годовщиной со дня образования полка!»

    После этого президентский полк — элитные части, по традиции принимающие участие в инаугурационных мероприятиях — разбившись поротно, начал марш по Соборной площади.

    Путин принял парад Президентского полка на Соборной площади Кремля

    Напомним, несколько минут назад президент Путин принес присягу президента Российской Федерации на очередной — четвертый в его политической карьере — президентский срок.

    Автор: Валентин Меликов
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