Атлантическое противостояние: эксперт пояснил, зачем США воссоздают второй флот

Главной задачей второго флота США, о воссоздании которого Соединенные Штаты заявили на прошлой неделе, станет противостояние атомным подлодкам России в Атлантике. Об этом заявил бывший командир американского эсминца, замдиректора центра изучения ВМС в Гудзоновском институте Брайан Макграт в интервью изданию The Washington Post.

Он также отметил, что решение Вашингтона вернуть флот в Атлантический океан говорит о том, что США намерены «действовать в Северной Атлантике убедительнее и мощнее».

По словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, американские корабли и подлодки, конечно, усложнят задачу российскому флоту, но серьезных проблем не доставят.

«Такие решения ложатся в русло агрессивной политики, которую проводит нынешняя администрация, особенно после прихода нового госсекретаря США, который в прошлом — начальник ЦРУ, — говорит эксперт. — Второй флот — сила серьезная, он стоял в Атлантике после Второй мировой войны. Конечно, нашим экипажам придется поднапрячься, потому что там будут противолодочные силы. Но у российского флота достаточно средств, чтобы преодолевать противолодочные рубежи. В том числе у нас имеются необитаемые подводные аппараты, которые практически неуловимы. Хотелось бы, конечно, чтобы быстрее выходили многоцелевые субмарины. Они способны преодолевать любые противолодочные рубежи и охранять наши надводные корабли. Такой расклад усложняет для нас ситуацию в Атлантике, но с толку сбить нас не получится. Все задачи будут выполнены».

Главной задачей американского второго флота Василий Дандыкин считает не дать развернуться в Атлантике российскому ВМФ.

«Сейчас мы наблюдаем попытку втянуть нас в гонку вооружений. Но сегодня в России идет сбалансированное военное строительство, нацеленное не на количество, а на качество. Создается так называемый «москитный флот», разрабатываются необитаемые подводные аппараты, которые способны на глубине на большой скорости преодолевать все мыслимые и немыслимые препятствия. Поэтому безопасность Российской Федерации не пострадает. Главное для нашего флота в Атлантике сегодня — обеспечить развертывание наших атомных подлодок. А основная цель американцев этого не допустить. Наш Северный флот — один из мощнейших в мире. Это оперативно-стратегическое объединение, которое подчиняется министру обороны и верховному главнокомандующему. Возможно, США решат привлечь в Атлантику и силы НАТО. Но, я думаю, все будет нормально. Нашему флоту помешать не смогут».

По мнению Брайана Макграта, российские субмарины могут помешать развертыванию в Атлантике сил НАТО, которые альянс намерен использовать для поддержки союзников. Также бывший командир эсминца отметил: американский флот необходим на данной территории, чтобы противостоять российским подводным лодкам «Ясень», оснащенным ракетами с ядерными боеголовками, которые способны поразить несколько городов на востоке Соединенных Штатов.

Напомним, второй флот США отвечал за территорию Атлантики от Северного полюса до Карибского моря с 1950 по 2011 годы. Затем был расформирован в процессе реорганизации. На минувшей неделе о воссоздании второго флота объявил главнокомандующий ВМС США адмирал Джон Ричардсон.

Ранее в январе минобороны Соединенных Штатов заявило о следовании новой национальной военной стратегии. Согласно ей, главной угрозой для страны сегодня является не терроризм, а соперничество между мировыми державами.