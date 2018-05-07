Путин назвал смыслом своей жизни сделать все для мирного и процветающего будущего России

Москва, 7 мая. Вступивший в понедельник в свою должность президент России Владимир Путин заявил, что сделает все возможное для мирного и процветающего будущего России. Об этом он рассказал на церемонии инаугурации 7 мая в Кремле.

Как отметил глава государства, он считает своим долгом и смыслом жизни сделать все для страны, для ее настоящего и будущего. Путин уточнил, что будущее России должно быть мирным и процветающим. Он также пообещал трудиться «для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье».

Напомним, 7 мая Путин вступил в должность президента России. Торжественная церемония открылась в Большом Кремлевском дворце и продлится около 50 минут.