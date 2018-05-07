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Путин: Нам предстоит принять исторические решения, которые определят судьбу России
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    Путин: Нам предстоит принять исторические решения, которые определят судьбу России

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    Путин: Нам предстоит принять исторические решения, которые определят судьбу России

    Москва, 7 мая. России предстоят исторические решения, которые определят ее судьбу на десятилетия вперед, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, вступив в должность главы государства на новый шестилетний срок.

    Он подчеркнул, что перед страной стоит напряженная работа, которая потребует участия всего российского общества, деятельного вклада каждого из граждан РФ, всех ответственных политических и гражданских сил, объединенных искренней заботой о России.

    «Мы одна мощная команда, уверен, мы добьемся прорыва», — подчеркнул Путин на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце.

    Автор: Алексей Громов
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