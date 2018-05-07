Курды устраивают «криминальные разборки» в провинции Дейр-эз-Зор: о стычках YPG и «Куват ан-Нухба» в Абу-Хамаме

«Демократические силы Сирии» (SDF) не могут обеспечить правопорядок на захваченных ими территориях восточного берега Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор даже в случаях, касающихся их непосредственных союзников.

Пресс-секретарь SDF Кено Гриффитс сообщил, что в минувший четверг, 3 мая, жители Абу-Хамама, расположенного в тылу курдских вооруженных формирований, пожаловались курдам, что в окрестностях их деревни действует группа грабителей и торговцев оружием.

Утром следующего дня в данный район были направлены патрули курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые столкнулись с боевиками группировки «Куват ан-Нухба» («Элитные силы»). Данная группировка, несмотря на то, что спонсируется Саудовской Аравией, входит, а по другим данным только аффилирована с «Демократическими силами Сирии». Она напрямую связана с партией «Движение завтрашнего дня», которая имеет представительство в парламенте самопровозглашенной «Федерации северной Сирии». С данной арабской группировкой у «Отрядов народной самообороны» уже отмечались разногласия в ходе, например, прошлогодней битвы за Ракку, однако «Куват ан-Нухба» по-прежнему продолжает действовать на подконтрольных курдским вооруженным формированиям территориях, при этом, фактически не принимая участия в боевых действиях.

Тем не менее, 4 апреля в районе Абу-Хамама между «Отрядами народной самообороны» и «Куват ан-Нухба» завязалась перестрелка, в ходе которой обе стороны понесли незначительные потери, сведения о которых разнятся.

Как пишет Telegram-канал @rybar, по окончании стычки курды арестовали несколько участников союзной арабской группировки, предъявив им обвинения в торговле оружием и грабежах, не забыв пригрозить передачей Соединенным Штатам координат для нанесения авиаударов по позициям «Куват ан-Нухба».

Политолог и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) объяснил, что территория, которая в настоящее время «контролируется» «Демократическими силами Сирии» является благодатной вотчиной для заработка денег различными способами:

«И та цель, которая декларируется как борьба с остатками «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ), — это лишь витрина, за которой существует огромное количество нелегального бизнеса. Это торговля оружием, торговля людьми и полезными ископаемыми. Ровно в этом и заключается «контроль над территорией». Разные вооруженные формирования контролируют территорию, чтобы использовать ее для различных финансовых и контрабандных махинаций. Даже участники группировок со схожими целями, схожими направлениями, которые входят в какие-то политические союзы, декларируют какие-то политические позиции, скатываются до обычных криминальных и полукриминальных разборок».

Собеседник ФАН отметил, что никакой борьбы с «Исламским государством» или попыток построить мирную жизнь на левом берегу Евфрата не наблюдается:

«Ключевое в данной ситуации может остаться незамеченным. Я бы вынес на первый план тот факт, что одни бандиты угрожают другим бандитам воздушными ударами Соединенных Штатов. То есть курды используют это как аргументацию в своих разборках, говоря о том, что на их стороне Соединенные Штаты, и поэтому курдские «Отряды народной самообороны» сильней. И если «Куват ан-Нухба» не уступит им их пространство, будет и дальше составлять им конкуренцию в данном районе, то курды передадут координаты своему «старшему патрону»».

По мнению эксперта, эта аргументация и является ключевым объяснением того, что происходит на левом берегу Евфрата и других захваченных курдами территориях:

«При попустительстве так называемой коалиции, при ее избирательной поддержке различных сторон конфликта, без всякого намерения налаживать мирную жизнь и помогать сирийскому народу, бандиты угрожают друг другу «справедливым возмездием» при помощи авиации коалиции. Я не знаю, насколько у них действительно есть такая возможность, использовать на своей стороне воздушные силы коалиции, но сам факт подобной постановки вопроса говорит о том, что они уверены в поддержке со стороны США»

Собеседник ФАН добавил, что мир придет на эти земли, только когда законно избранное сирийское правительство и его армия придут туда и будут налаживать мирную жизнь, зачищая территорию не только от остатков боевиков «Исламского государства», но и от подобных криминальных формирований, которые там находятся для того, чтобы зарабатывать деньги».

1 Организация запрещена на территории РФ.