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Путин: Общими усилиями мы достигнем прорыва в науке и технологиях
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    Путин: Общими усилиями мы достигнем прорыва в науке и технологиях

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    Путин: Общими усилиями мы достигнем прорыва в науке и технологиях

    Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин после вступления в должность главы государства заявил, что общими усилиями России удастся достигнуть прорыва в науке и технологиях.

    «Общими усилиями мы достигнем прорыва в науке и технологиях, обновим города. Никакие преграды не должны помешать РФ самой определять свое будущее», — подчеркнул российский лидер.

    Вступивший в должность президента РФ Владимир Путин также подчеркнул, что Россия должна быть современной и динамичной, должна быть готова смело принимать вызовы времени и энергично отвечать на них.

    Российский лидер добавил, что страна должна идти в ногу с глобальными переменами.

    Ранее Путин заявил, что власти надежно обеспечили безопасность и обороноспособность России. 

    Автор: Дана Балан
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