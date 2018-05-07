Путин: Общими усилиями мы достигнем прорыва в науке и технологиях

Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин после вступления в должность главы государства заявил, что общими усилиями России удастся достигнуть прорыва в науке и технологиях.

«Общими усилиями мы достигнем прорыва в науке и технологиях, обновим города. Никакие преграды не должны помешать РФ самой определять свое будущее», — подчеркнул российский лидер.

Вступивший в должность президента РФ Владимир Путин также подчеркнул, что Россия должна быть современной и динамичной, должна быть готова смело принимать вызовы времени и энергично отвечать на них.

Российский лидер добавил, что страна должна идти в ногу с глобальными переменами.

Ранее Путин заявил, что власти надежно обеспечили безопасность и обороноспособность России.