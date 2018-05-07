Путин: Мы надежно обеспечили безопасность и обороноспособность России

Москва, 7 мая. В настоящее время безопасность и обороноспособность России надежно обеспечены благодаря развитию Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе инаугурационной речи в Большом Кремлевском дворце.

В ходе своего выступления Путин подчеркнул, что Россия «выступает за равноправное сотрудничество со всеми государствами ради мира и стабильности на нашей планете».