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Путин: Мы надежно обеспечили безопасность и обороноспособность России
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    Путин: Мы надежно обеспечили безопасность и обороноспособность России

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    Путин: Мы надежно обеспечили безопасность и обороноспособность России

    Москва, 7 мая. В настоящее время безопасность и обороноспособность России надежно обеспечены благодаря развитию Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе инаугурационной речи в Большом Кремлевском дворце.

    В ходе своего выступления Путин подчеркнул, что Россия «выступает за равноправное сотрудничество со всеми государствами ради мира и стабильности на нашей планете».

    «Россия — сильный, активный и влиятельный участник международной жизни. Безопасность и обороноспособность России — надежно обеспечены, — подчеркнул президент. — Будем и впредь уделять этим вопросам необходимое постоянное внимание».

     

    Автор: Валентин Меликов
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