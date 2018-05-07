Меню
Россия
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
Минобороны РФ показало на видео возможности роботизированного комплекса «Уран-6»
Следующая новость
Загрузка...

    Путин сравнил Россию с птицей Феникс

      /  Обновлено: 
    247

    Путин сравнил Россию с птицей Феникс

    Москва, 7 мая. Россия за свою историю сталкивалась со множеством смут, но всегда возрождалась, как птица Феникс. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации.

    Глава государства признал, что в стране еще не все хорошо - сказались десятилетия перемен.

    «Времени на раскачку нет. Но мы помним, что Россия сталкивалась со множеством смут, но всего возрождалась, как птица Феникс», — сказал президент.

    Напомним, церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина началась в полдень. Глава государства произнес текст присяги и поблагодарил россиян за поддержку на выборах. После выступления президента с речью прогремел артиллерийский салют из 30 залпов.
     

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.