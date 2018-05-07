Путин сравнил Россию с птицей Феникс

Москва, 7 мая. Россия за свою историю сталкивалась со множеством смут, но всегда возрождалась, как птица Феникс. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации.

Глава государства признал, что в стране еще не все хорошо - сказались десятилетия перемен.

«Времени на раскачку нет. Но мы помним, что Россия сталкивалась со множеством смут, но всего возрождалась, как птица Феникс», — сказал президент.

Напомним, церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина началась в полдень. Глава государства произнес текст присяги и поблагодарил россиян за поддержку на выборах. После выступления президента с речью прогремел артиллерийский салют из 30 залпов.

