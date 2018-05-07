Путин пообещал, что россияне будут жить лучше в могущественной стране

Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин заверил, что страна будет могущественной, а ее население будет жить еще лучше.

Президент России отметил, что считает своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для страны, для ее процветания.

«От всего сердца благодарю за вашу сплоченность», — обратился Путин к жителям России.

Глава страны поблагодарил россиян за поддержку во время президентских выборов в марте этого года. Он назвал ее «огромным политическим капиталом и моральной опорой».

«Россия и дальше будет укреплять свое могущество, а люди будут жить лучше», — пообещал российский лидер.

Ранее Путин принес присягу на Конституции РФ и вступил в должность президента РФ.