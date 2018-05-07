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Путин пообещал, что россияне будут жить лучше в могущественной стране
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    Путин пообещал, что россияне будут жить лучше в могущественной стране

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    Путин пообещал, что россияне будут жить лучше в могущественной стране

    Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин заверил, что страна будет могущественной, а ее население будет жить еще лучше.

    Президент России отметил, что считает своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для страны, для ее процветания.

    «От всего сердца благодарю за вашу сплоченность», — обратился Путин к жителям России.

    Глава страны поблагодарил россиян за поддержку во время президентских выборов в марте этого года. Он назвал ее «огромным политическим капиталом и моральной опорой».

    «Россия и дальше будет укреплять свое могущество, а люди будут жить лучше», — пообещал российский лидер.

    Ранее Путин принес присягу на Конституции РФ и вступил в должность президента РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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