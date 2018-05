«Евровидение 2018»: когда будет проходить, кто поедет от России, фавориты, ставки букмекеров, новые правила

Главный песенный конкурс Европы проходит в 63-й раз в столице Португалии Лиссабоне. Первый и второй полуфиналы «Евровидения-2018» состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая. Об особенностях конкурса этого года читайте в материале Федерального агентства новостей.

В 2018 году в «Евровидении» принимают участие 43 страны, включая Россию, которая вернулась на конкурс после годового перерыва. Нынешнее мероприятие проходит под девизом All Aboard! («Все на борт!»), а его главной темой стал океан, из-за чего традиционная красная ковровая дорожка «Евровидения», местом проведения которого является арена Altice в Парке Наций вместимостью в 20 тысяч человек, стала синей.

Россию на конкурсе представляет певица Юлия Самойлова с композицией I Won't Break («Я не сломаюсь»). Она была отобрана Первым каналом для участия в «Евровидении» еще в прошлом году, но Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд в страну из-за ее выступления в Крыму в 2015 году. В результате России пришлось пропустить «Евровидение-2017», в котором победил португальский исполнитель Салвадор Собрал с песней на родном языке Amar pelos dois («Любить за двоих»).

По результатам жеребьевки, россиянка Юлия Самойлова поборется за выход в финал «Евровидения» 10 мая под шестым номером. И если в первом полуфинале участвуют 19 стран, то во втором — 18. Напомним, страны так называемой «большой пятерки» — Великобритания, Германия, Италия, Испания, Франция, а также страна-хозяйка конкурса в отборочных испытаниях не участвуют.

Как отметила Юлия Самойлова в одном из интервью, песня, с которой она выступает на «Евровидении» в Лиссабоне, рассказывает о ней самой. Авторами композиции выступили Леонид Гуткин, Нетта Нимроди и Арье Бурштейн, которые сочинили для Самойловой и песню Flame Is Burning, с которой она должна была выступать на «Евровидении» в Киеве.

На сцену вместе с Самойловой выйдут три бэк-вокалиста и двое танцоров из шоу-балета «Тодес» — Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина.

Примечательно, что зрители не увидят инвалидную коляску российской певицы, потому что Юлия Самойлова будет петь, находясь на вершине «горы», на которую будут идти световые проекции. Сначала это будет мертвая скала, потом на ней появится растительность, побегут ручьи, забьет водопад. На третьем куплете «на горе» будет обыграна энергия огня.

Как рассказал режиссер номера Алексей Голубев, «проекционная декорация — это не сама идея, а лишь прием для ее выражения». А идея состоит в том, чтобы показать, борьбу за жизнь, которая всюду пробьется.

Особенностью «Евровидения-2018» стал тот факт, что в нем участвуют два исполнителя, ранее уже довольно удачно выступавших в этом конкурсе. Участник от Норвегии Александр Рыбак, ставший победителем «Евровидения-2009», на этот раз попытает счастье с композицией собственного сочинения That’s How You Write A Song, и букмекеры предрекают Рыбаку высокие шансы на новую победу.

Другой артист, входящий в одну и ту же реку дважды, — это нидерландский певец Уэйлон, в 2014-м занявший второе место на «Евровидении». В этом году он выступит на конкурсе в составе поп-рок-кантри группы The Common Linnets.

Также букмекеры считают фаворитами «Евровидения-2018» израильскую певицу Нетту Барзилай (Netta) с песней Toy, видеоролик на которую на официальном YouTube-канале конкурса посмотрели более 18 млн раз, и испанский дуэт Amaia y Alfred. Его видео с композицией Tu Cancin посмотрели более 5,7 млн раз.

В топ-10 фаворитов «Евровидения-2018», по мнению европейских букмекерских контор, также входят конкурсанты от Эстонии, Кипра, Чехии, Франции, Болгарии, Швеции, Италии и Молдовы.

Кстати, песню My Lucky Day для молдавской группы DoReDos написал «король российского шоу-бизнеса» Филипп Киркоров.

Еще одной особенностью «Евровидения-2018» стало обилие композиций на национальных языках. На родном языке будут петь 12 конкурсантов, не считая англоязычных представителей Великобритании и Австралии. При этом оперная певица из Эстонии Элина Нечаева будет петь на итальянском, а украинец Никита Алексеев, выступающий под сценическим псевдонимом Alexeev, будет представлять Белоруссию с песней Forever, которая, по сути, является переводом его композиции «Навсегда».

Этот факт заставил нескольких участников «Евровидения» обратиться к организатору конкурса с просьбой дисквалифицировать Алексеева, поскольку он нарушает правила, выступая не с новой песней. Однако эта просьба не была выполнена, участника от Белоруссии лишь попросили изменить аранжировку.

К слову, номер Алексеева на «Евровидении-2018» напоминает финал популярного телешоу «Холостяк», но розы, предназначенные красавицам, неожиданно появляются из спины артиста. А эстонка Элина Нечаева будет петь в платье за 65 тысяч евро, надеясь поразить зрителей эффектной проекцией на нем, однако впечатление от номера не обещает быть столь сильным, как надеются эстонцы, поскольку подобный прием три года назад уже использовала на «Евровидении» российская певица Полина Гагарина.

После инцидента с российской конкурсанткой, не допущенной к участию в «Евровидении» в 2017 году, организаторы конкурса внесли поправки в регламент его проведения. В частности, теперь страны-участницы не имеют право выдвигать исполнителей, которым запрещен въезд в страну-хозяйку. При этом они должны самостоятельно проверять, разрешен ли их кандидатам въезд на территорию организатора.

Еще одно нововведение 2018 года коснулось голосования национальных жюри. Их члены не должны быть связаны с участниками конкурса, они должны голосовать независимо и объективно, используя свой профессиональный опыт.

И если раньше один из пяти членов профессионального жюри мог поставить на последнюю позицию песню, которую его коллеги оценили высшим баллом, что препятствовало получению композицией высшей оценки в 12 баллов, то теперь мнение группы присяжных будет оцениваться выше, чем мнение отдельного члена жюри.

