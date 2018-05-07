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Неизвестные разрисовали памятник советским воинам в Днепре
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    Неизвестные разрисовали памятник советским воинам в Днепре

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    Неизвестные разрисовали памятник советским воинам в Днепре

    Киев, 7 мая. Неизвестные разрисовали краской и повредили памятник советским воинам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками при обороне Днепра в августе 1941 года. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

    Как стало известно, сотрудники полиции обнаружили надпись на памятнике и повреждение пластикового макета ордена Отечественной войны около 11.00 в воскресенье, 6 мая. На опубликованных фотографиях видно, что неизвестные красной краской написали на памятнике «коммунизм».

    Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Статья предусматривает до трех лет лишения свободы.  

    Автор: Дарья Смолина
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