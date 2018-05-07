Сирия: Израиль пообещал «ликвидировать» Асада, если он разрешит Ирану действовать в САР

Дамаск, 7 мая. Израиль «устранит» президента Сирии Башара Асада, если он продолжит разрешать Ирану действовать в Сирии. Об этом заявил министр энергетики Израиля Юваль Штейниц.

Как пишет Al-Masdar News, министр уточнил, что Асад должен знать, «его конец близок, если он по-прежнему разрешает Ирану доступ к военным базам внутри своей страны». Кроме того, министр энергетики рассказал, что доступ Ирана к сирийским базам угрожает национальной безопасности Израиля.

Ранее в МИД РФ рассказали о роли Ирана в борьбе с терроризмом в Сирии. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, роль, которую играет Иран в борьбе с терроризмом, имеет значение не только для Сирии, но и для всего региона. Она отметила, что отношение к Ирану, которое складывается со стороны Запада, в первую очередь, со стороны США, не принесет «ни мира, ни спокойствия в регион, не принесет большей безопасности в Европе».