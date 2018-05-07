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Путин: История не прощает успокоенности, нам нужны прорывы
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    Путин: История не прощает успокоенности, нам нужны прорывы

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    Путин: История не прощает успокоенности, нам нужны прорывы

    Москва, 7 мая. Президент РФ Владимир Путин, вступив в должность главы государства на новый шестилетний срок, поблагодарил россиян за поддержку на выборах, и заявил, что эта поддержка крайне важна и для решения многочисленных задач в столь сложный исторический период больших перемен, которые стоят перед страной и на международной арене, и относительно ее внутренней жизни.

    Глава государства подчеркнул, что Россия должна смело принимать вызовы времени, отвечать на них, наращивать свое лидерство. И делать это надо, по его словам, уверенно, кропотливо, собрав волю в кулак.

    «Путь вперед не бывает простым», — сказал президент, заметив, что история не прощает только одного расслабленности и самоуспокоенности, особенно в эпоху бурных изменений во всем мире.

    Автор: Алексей Громов
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