Путин: История не прощает успокоенности, нам нужны прорывы

Москва, 7 мая. Президент РФ Владимир Путин, вступив в должность главы государства на новый шестилетний срок, поблагодарил россиян за поддержку на выборах, и заявил, что эта поддержка крайне важна и для решения многочисленных задач в столь сложный исторический период больших перемен, которые стоят перед страной и на международной арене, и относительно ее внутренней жизни.

Глава государства подчеркнул, что Россия должна смело принимать вызовы времени, отвечать на них, наращивать свое лидерство. И делать это надо, по его словам, уверенно, кропотливо, собрав волю в кулак.

«Путь вперед не бывает простым», — сказал президент, заметив, что история не прощает только одного расслабленности и самоуспокоенности, особенно в эпоху бурных изменений во всем мире.