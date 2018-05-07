Проблемы для «Русала» — удар по глобальной экономике: эксперты прокомментировали отсрочку санкций

Президент Американской торговой палаты в Российской Федерации (AmCham) Алексис Родзянко рассказал, что санкции против «Русала» были отложены из-за переговоров компаний Соединенных Штатов с властями страны. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Я думаю, скорее, это (перенос сроков, — Прим. ФАН) результаты разговоров с компаниями. В том числе делегация нашей палаты об этом говорила на многих уровнях в правительстве (США, — Прим. ФАН). Думаю также, что и отдельно компании обращались», — сказал Родзянко.

По словам Родзянко, во время пребывания в Вашингтоне в одной из компаний рассказали, что ущерб от санкций для организации может составить примерно 1 миллиард долларов.

«Я встречался с людьми из Берлина и коллегами по бизнесу — все они говорят об этом. Уже видны признаки того, что давление бизнеса повлияло на власти: отсрочка вступления в силу ограничительных мер с мая до октября, заявление о «добрых людях», которые работают в компаниях Олега Дерипаски, и о том, что цель — это конкретный бизнесмен, а не эти люди, и упоминание министром финансов США письма с просьбой снять санкции с «Русала»… Раньше он таких заявлений никогда не делал!» — подчеркнул Родзянко.

Палка о двух концах

Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что санкции США против российского алюминиевого гиганта «Русала» — палка о двух концах, что и демонстрируют американские автопроизводители. Чем сильнее санкции затрагивают стратегические отрасли, тем больнее последствия от них самим авторам санкций. Алюминий — стратегический металл, причем металл будущего, а не только настоящего многих отраслей промышленности. Это весьма важный компонент машиностроения и потребительского рынка.

«Проблемы для «Русала» могут серьезно ударить и по фондовым рынкам, и по самочувствию ряда отраслей глобальной экономики. Вводя чисто политические акции «против России», нельзя забывать, что баланс мирового раздела продукции очень хрупок. Ведь запрет экспорта российского алюминия невозможно компенсировать альтернативным производством, поскольку запасы руды в мире ограничены. Так же как и с поставками газа в Европу: это миф, что срыв проекта «Северный полок-2» поможет американским компаниям занять европейский рынок. Скорее европейский рынок будет жить в постоянном дефиците энергии», — пояснил Игорь Рябов.

По словам эксперта, то, что американская администрация решила осмыслить негатив от санкций против «Русала», хорошая новость для российских регионов, где располагаются градообразующие предприятия компании. Велик шанс вообще отменить санкции против нашего гиганта, сохранив его экспортный потенциал. Но ситуация сложная, так как в ней задают тон не только политики, но и игроки против России в глобальной конкуренции.

Давление на Россию

Независимый аналитик, публицист Юрий Голубь в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что, как и предполагалось, санкции были отсрочены из-за того, что власти США спасовали перед их последствиями для мирового рынка и в том числе американских компаний. Можно констатировать, что попытка давления на Россию в очередной раз завершилась провалом.

«В середине апреля американские военные промахнулись ракетами по Сирии, теперь финансисты не смогли просчитать зависимость бизнеса от поставок русского алюминия. И если бомбардировки еще можно представить успешными, то в данном случае заглушить треск провала уже невозможно. В то же время не стоит предаваться шапкозакидательским настроениям. Санкции против «Русала» показали уязвимость российской экономики. Необходимо наращивать внутренний спрос на алюминий и другие экспортные товары, развивая собственные машиностроительные предприятия. Что мешает тому же «Русалу» инвестировать в это направление и обеспечить гарантированное потребление продукции?» — заключил Юрий Голубь.

Как ранее сообщала «Газета.ru», ссылаясь на слова министра финансов США Стивена Мнучина, «Русал» не был целью американских санкций против России.