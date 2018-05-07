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Приемную мать 118 детей арестовали в Китае за незаконное обогащение
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    Приемную мать 118 детей арестовали в Китае за незаконное обогащение

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    Приемную мать 118 детей арестовали в Китае за незаконное обогащение

    Пекин, 7 мая. В северной китайской провинции Хэбэй арестовали местную «мать-героиню» Ли Лицзюань — женщину, которая с 1996 года усыновила 118 детей и позже построила приют для сирот, который пользовался известностью как в Китае, так и среди приезжих иностранцев.

    Правоохранительные органы КНР подозревают приемную мать в шантаже местных чиновников — для этого она использовала усыновленных детей, «выбивая» из государства пособников. Кроме того, китаянка, основавшая приют «Деревня любви», присваивала себе деньги филантропов. На принадлежащих ей счетах были арестованы более 3 млн долларов; кроме них у женщины обнаружили дорогостоящие автомобили и недвижимость.

    Как сообщает «Ридус», полиция арестовала «мать-героиню» и изъяла из приюта 74 ребенка — в настоящее время их прошлое проверяют, поскольку есть опасения, что многие из детей в приюте вовсе не сироты, а были похищены у своих родителей.

    Автор: Валентин Меликов
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