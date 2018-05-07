Путин: Я остро осознаю свою колоссальную ответственность перед народом и Россией

Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин выступил в Георгиевском зале Кремлевского дворца после вступления в должность главы страны. Российский лидер поблагодарил россиян за доверия и назвал свои главные цели на президентском посту.

«В эти минуты, вступая в должность президента Российской Федерации, особенно остро осознаю колоссальную ответственность перед народом и Россией. Считаю долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для сбережения и продолжения нашего великого народа. Целью моей жизни будет, как и прежде — служение людям», — заявил он.

Напомним, ранее Путин принес присягу во время инаугурации в Большом Кремлевском дворце и вступил в должность президента России.