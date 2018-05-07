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Путин: Я остро осознаю свою колоссальную ответственность перед народом и Россией
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    Путин: Я остро осознаю свою колоссальную ответственность перед народом и Россией

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    Путин: Я остро осознаю свою колоссальную ответственность перед народом и Россией

    Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин выступил в Георгиевском зале Кремлевского дворца после вступления в должность главы страны. Российский лидер поблагодарил россиян за доверия и назвал свои главные цели на президентском посту.

    «В эти минуты, вступая в должность президента Российской Федерации, особенно остро осознаю колоссальную ответственность перед народом и Россией. Считаю долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для сбережения и продолжения нашего великого народа. Целью моей жизни будет, как и прежде — служение людям», — заявил он.

    Напомним, ранее Путин принес присягу во время инаугурации в Большом Кремлевском дворце и вступил в должность президента России.

    Автор: Дана Балан
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