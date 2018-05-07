Меню
Россия
Путин приехал на инаугурацию на новом отечественном автомобиле серии «Кортеж»
Россия
Инаугурация Путина 2018: как проходила, главные события, присяга и обращение президента, салют, парад Президентского полка
Следующая новость
Загрузка...

    Путин приехал на инаугурацию на новом отечественном автомобиле серии «Кортеж»

      /  Обновлено: 
    513

    Путин приехал на инаугурацию на новом отечественном автомобиле серии «Кортеж»

    Москва, 7 мая. Президент РФ  Владимир Путин прибыл на инаугурацию, которая проходит в Большом Кремлевском дворце в эти минуты, на новом отечественном автомобиле серии «Кортеж».

    Глава государства приехал в черном седане представительского класса. Сегодня российский лидер впервые прибыл на официальное мероприятие на отечественном автомобиле — до этого президент перемещался на Mercedes.

    Путин приехал на инаугурацию на новом отечественном автомобиле серии «Кортеж»

    Напомним, церемония инаугурации началась в полдень. Президент произнесет текст присяги, в которой обязуется «защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

    Путин приехал на инаугурацию на новом отечественном автомобиле серии «Кортеж»

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.