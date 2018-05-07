Путин приехал на инаугурацию на новом отечественном автомобиле серии «Кортеж»

Москва, 7 мая. Президент РФ Владимир Путин прибыл на инаугурацию, которая проходит в Большом Кремлевском дворце в эти минуты, на новом отечественном автомобиле серии «Кортеж».

Глава государства приехал в черном седане представительского класса. Сегодня российский лидер впервые прибыл на официальное мероприятие на отечественном автомобиле — до этого президент перемещался на Mercedes.

Напомним, церемония инаугурации началась в полдень. Президент произнесет текст присяги, в которой обязуется «защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».