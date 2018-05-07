Как изменится состав российского правительства: мнение эксперта

Москва, 7 мая. Большинство нынешних членов правительства Российской Федерации сохранит свои места, в том числе его председатель Дмитрий Медведев. Такой прогноз дал политолог, аналитик Федерального агентства новостей Олег Щукин.

7 мая ровно в полдень в Кремле началась церемонии инаугурации президента страны Владимира Путина. С 2000 года инаугурация проводится в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, где сооружается невысокий, обитый красной тканью, подиум с установленной трибуной. При этом гости располагаются в Георгиевском, Александровском и том же Андреевском залах. Владимир Путин принес присягу и обратился к гражданам России.

После этого нынешние члены российского правительства во главе с Дмитрием Медведевым сложат свои полномочия. Далее глава государства будет формировать новый состав правительства. По словам аналитика, многие министры останутся на своих должностях или незначительно поменяют диспозиции. В частности, прогнозирует он, Дмитрий Медведев продолжит возглавлять высший орган исполнительной власти в стране.

Накануне поздно вечером Владимир Путин встретился в Кремле с членами правительства и отметил положительные моменты в их деятельности:

«Прежде всего, хочу всех вас поблагодарить за совместную работу, за достигнутые значимые результаты в решении задач, стоящих перед Россией, — сказал избранный президент. — Прошедшие шесть лет были действительно насыщенными, наполненными новыми вызовами, неординарным событиями — и в нашей стране, и в мире. Перед правительством, исполнительной властью в целом, стоял широчайший круг проблем и вопросов — от текущих до совершенно нестандартных, часто — экстренных».

Президент подчеркнул, что для этого нужны были твердость и последовательность, готовность брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения на основе современных подходов.

«Все эти качества вы, безусловно, проявили, — заявил он. — Работали достойно, как настоящая команда, и в этом, конечно же, огромная заслуга председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева».

Напомним, нынешний глава правительства приступил к работе 8 мая 2012 года, через сутки после инаугурации президента Владимира Путина. С тех пор основной задачей Дмитрия Медведева стало повышение уровня жизни граждан страны.

На протяжении шести последних лет высший орган российской исполнительной власти под руководством Дмитрия Медведева смог значительно увеличить доходную и расходную части федерального бюджета, стабилизировать состояние отечественной экономики в условиях мирового финансового кризиса, падения цен на нефть и западного санкционного давления на Россию, наладить импортозамещение в целом ряде отраслей промышленности, а также в целом успешно претворить в жизнь знаменитые майские указы президента Владимира Путина.

Среди безусловных достижений медведевского правительства можно назвать повсеместное внедрение электронных государственных услуг, существенное снижение уровня инфляции и валютных рисков, улучшение прозрачности бюджета, а также беспрецедентные сроки строительства инфраструктурных объектов к зимней Олимпиаде в Сочи и на Крымском полуострове, включая Керченский мост.

По предположению политолога ФАН, в числе тех членов правительства, кто будет отправлен в отставку и не войдет в новый состав, — как минимум две фигуры. Это первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов, исполнявший свои обязанности с 2008 года, а также заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович, назначенный на свою должность 21 мая 2012 года.

Говоря о других министрах и руководителях федеральных ведомств, аналитик прогнозирует, что большинство из них войдут в состав нового правительства.