Путин принес присягу и вступил в должность президента России

Москва, 7 мая. Глава РФ Владимир Путин принес присягу во время инаугурации в Большом Кремлевском дворце и вступил в должность президента России.

В понедельник, 7 мая, Путин произнес текст присяги, положив правую руку на Конституцию Российской Федерации. Инаугурация президента проходит в Большом Кремлевском дворце.

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, — заявил российский лидер, — соблюдать и защищать Конституцию РФ, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

После принесения присяги Путин вступил в должность президента России на новый шестилетний срок.

Ранее в Сети появились фото подготовки к инаугурации главы страны.