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Путин принес присягу и вступил в должность президента России
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    Путин принес присягу и вступил в должность президента России

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    Путин принес присягу и вступил в должность президента России

    Москва, 7 мая. Глава РФ Владимир Путин принес присягу во время инаугурации в Большом Кремлевском дворце и вступил в должность президента России.

    В понедельник, 7 мая, Путин произнес текст присяги, положив правую руку на Конституцию Российской Федерации. Инаугурация президента проходит в Большом Кремлевском дворце.

    «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, — заявил российский лидер, — соблюдать и защищать Конституцию РФ, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

    После принесения присяги Путин вступил в должность президента России на новый шестилетний срок. 

    Ранее в Сети появились фото подготовки к инаугурации главы страны.

    Автор: Катерина Тимошенская
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