Украинский участник «Евровидения» демонстративно проигнорировал российских журналистов

Лиссабон, 7 мая. Представитель Украины на «Евровидении» MELOVIN демонстративно проигнорировал российских журналистов, при том, что активно общался с представителями СМИ из других стран.

Ранее в Лиссабоне состоялась официальная церемония открытия международного песенного конкурса. По голубой дорожке прошли представители 43 стран-участниц. Артисты общались с журналистами и ведущими церемонии открытия. Участник от Украины вел себя очень дружелюбно, однако отказывался от комментариев российским журналистам.

Как пишут украинские СМИ, MELOVIN отметил, что среди участников пока особо ни с кем не подружился. По данным издания «ФедералПресс», главной темой конкурса в 2018 году выбран океан.