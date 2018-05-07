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Политика
Украинский участник «Евровидения» демонстративно проигнорировал российских журналистов
Россия
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    Украинский участник «Евровидения» демонстративно проигнорировал российских журналистов

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    Украинский участник «Евровидения» демонстративно проигнорировал российских журналистов

    Лиссабон, 7 мая. Представитель Украины на «Евровидении» MELOVIN демонстративно проигнорировал российских журналистов, при том, что активно общался с представителями СМИ из других стран.

    Ранее в Лиссабоне состоялась официальная церемония открытия международного песенного конкурса. По голубой дорожке прошли представители 43 стран-участниц. Артисты общались с журналистами и ведущими церемонии открытия. Участник от Украины вел себя очень дружелюбно, однако отказывался от комментариев российским журналистам.

    Как пишут украинские СМИ, MELOVIN отметил, что среди участников пока особо ни с кем не подружился. По данным издания «ФедералПресс», главной темой конкурса в 2018 году выбран океан.

    Украинский участник «Евровидения» демонстративно проигнорировал российских журналистов

    Автор: Анна Иванова
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