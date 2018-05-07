Сирия новости 7 мая 12.30: при взрыве в Аль-Бабе погибло 13 человек и 70 пострадало, в Хомс прибыли автобусы для вывода боевиков

Сирия, 7 мая. При взрыве в Аль-Бабе погибло 13 гражданских и еще 70 человек получили ранения, в Хомс прибыла первая партия автобусов для эвакуации боевиков, ИГ1 теряет позиции к югу от Дамаска. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА к югу от Дамаска, бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ освобождают от ИГ южные пригороды Дамаска, атакуют позиции «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: несет значительные потери в Дамаске.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает зачистку района Хаджар аль-Асвад к югу от Дамаска от террористов «Исламского государства». Местный источник передает в социальной сети Twitter (@Terror_Monitor), что ИГИЛовцы несут значительные потери в живой силе. Ранее сообщалось, что радикальные исламисты утратили ряд позиций в пригородах сирийской столицы. Одновременно с этим военный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@uamwbrstw), что каналы ИГ распространяют информацию о потерях в рядах правительственных войск.

Провинция Алеппо

Местный источник в провинции Алеппо передает на своей странице в социальной сети Twitter (@anteebah_alSham), что в результате вчерашнего взрыва в городе Аль-Баб погибло 13 мирных жителей населенного пункта, в том числе дети. Кроме того 70 гражданских получили ранения.

Ранее сообщалось, что боевики незаконных вооруженных формирований открыли огонь по административному центру региона. Под обстрелом радикальных исламистов погиб мирный житель столицы провинции, пострадало еще шесть гражданских.

Провинция Хомс

В Ар-Растан прибыла первая партия автобусов для эвакуации из региона сдавших позиции боевиков. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в Twitter (@IvanSidorenko1). Напомним, главари части группировок, действующих на севере провинции Хомс, приняли условия сирийского правительства и передали территории и вооружение под контроль САА, получив взамен возможность уехать в провинции Идлиб и Алеппо.

Twitter-канал (@Ugarit24) передает, что бригады правительственных войск продолжают вести работы по зачистке трассы между городами Хама и Хомс.

Провинция Идлиб

В городе Ад-Дана недалеко от мечети Ат-Тауба прогремел взрыв, передает местный источник в Telegram (@emaannewscenter1). По сведениям автора публикации, в результате инцидента никто не пострадал.

ВКС РФ продолжают наносить удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры»1 на юге провинции Идлиб. Ранее сообщалось, что российская авиация атаковала позиции радикальных исламистов в окрестностях поселений Аринба и Трамла. Под прикрытием военных самолетов укрепрайоны боевиков в этой части региона обстреливает Сирийская арабская армия (САА).

Провинция Хама

Военный источник передает в Telegram (@emaannewscenter1), что в окрестностях населенного пункта Ас-Сармания на западе провинции Хама зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции.

На севере региона продолжается операция ВКС РФ и САА против радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры». Ранее сообщалось, что российская авиация уничтожила ряд военных объектов «Тахрир аш-Шам». Правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел опорных пунктов террористов недалеко от городов Аль-Латамина и Кафр Зета.

Ирак

На юге Мосула в результате нападения неизвестных был убит местный активист, передает информационное агентство Iraqi News.

Проправительственные отряды ополчения «Хашд аш-Шааби» возобновили обстрелы укрепрайонов террористов «Исламского государства» в районе сирийско-иракской границы. Iraqi News пишет, что во время последней атаки ополченцев на позиции ИГ было ликвидировано четверо исламистов.

В районе Масфа Бижи в провинции Салах эд-Дин обнаружен склад оружия и боеприпасов ИГИЛ1, сообщает информационное агентство Alsumaria News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)