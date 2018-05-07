«Бессмертный полк» в Торонто собрал около восьми тысяч человек

Торонто, 7 мая. В северной и центральной части Торонто прошли акции «Бессмертный полк» в воскресенье, 6 мая. В двух шествиях приняли участие порядка восьми тысяч человек. Об этом сообщили организаторы, представляющие различные объединения российских соотечественников канадского мегаполиса.

Организаторы отметили, что в этом году была сформирована «огромнейшая колонна».

«По нашей оценке, в ней было около 5 тыс. человек, такого многочисленного «Бессмертного полка» в русскоязычном районе Торонто еще не было», — заявила лидер общественного движения «Русский мир Канады» Алла Суворова.

Суворова была организатором и куратором северной колонны в районе Северный Йорк, в котором в основном проживают выходцы из России и других стран бывшего Советского Союза. По словам главы «Русского мира Канады», акция началась с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. Суворова отметила, что в колонне было много детей и молодежи, также на мероприятие пришли десять ветеранов, которым подарили цветы и поздравляли с праздником.

Южная колонна была сформирована в центральной части канадского города.

«Хочу отметить, что у нас было много молодежи, много семей с детьми. Это говорит о том, что акция «Бессмертный полк» в Торонто будет жить. По нашей оценке, в шествии участвовали около трех тысяч человек», — сообщил глава группы «Русская Канада» Леон Мицнер.

По его словам, люди пели песни, читали стихотворения, поздравляли друг друга с праздником. Об этом сообщает ТАСС.