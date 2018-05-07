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Кузбасс неожиданно засыпало снегом в ночь на понедельник
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    Кузбасс неожиданно засыпало снегом в ночь на понедельник

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    Кузбасс неожиданно засыпало снегом в ночь на понедельник

    Кемерово, 7 мая. Синоптики рассказали жителям и гостям Кемеровской области о причинах снегопада в ночь на понедельник.

    Снежный покров на утро 7 мая в Тяжине составил 12 сантиметров, в Промышленной  — семь сантиметров. В Мариинске — четыре сантиметра, а в Кемерове не превышает трех сантиметров.

    «Выпадение снега связано с влиянием частного циклона, который образовался на фоне арктического, холодного, циклона. Практически по всему региону прошёл снег и установился временный снежный покров, который в течение дня будет подтаивать»,  — цитирует «Газета Кемерова» представителя Гидрометцентра Наталью Полуэктову.

    В понедельник, 7 мая, на территории Кузбасса прогнозируются дожди с мокрым снегом, порывы ветра будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.

    Автор: Алексей Громов
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