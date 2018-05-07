Кузбасс неожиданно засыпало снегом в ночь на понедельник

Кемерово, 7 мая. Синоптики рассказали жителям и гостям Кемеровской области о причинах снегопада в ночь на понедельник.

Снежный покров на утро 7 мая в Тяжине составил 12 сантиметров, в Промышленной — семь сантиметров. В Мариинске — четыре сантиметра, а в Кемерове не превышает трех сантиметров.

«Выпадение снега связано с влиянием частного циклона, который образовался на фоне арктического, холодного, циклона. Практически по всему региону прошёл снег и установился временный снежный покров, который в течение дня будет подтаивать», — цитирует «Газета Кемерова» представителя Гидрометцентра Наталью Полуэктову.

В понедельник, 7 мая, на территории Кузбасса прогнозируются дожди с мокрым снегом, порывы ветра будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.